Corinthians inicia venda de ingressos para Libertadores

SÃO PAULO - Os ingressos do Corinthians para a Copa Libertadores já estão à venda. Os participantes do programa Fiel Torcedor que adquiriram pelo menos 35 ingressos neste ano têm prioridade. Valores: arquibancada e tobogã (R$ 50), cadeira laranja (R$ 200), numerada coberta (R$ 300) e área Vip (R$ 500).

A grande procura nas primeiras horas de comercialização já causou congestionamento no sistema. A venda para todos os sócios só será feita a partir do dia 5 de janeiro. Na primeira fase, o Corinthians vai encarar o Nacional, do Paraguai, o Cruz Azul, do México, e os venezuelanos do Deportivo Táchira.

Apesar da movimentação para a compra de ingressos, o time comandado por Tite vai estrear na Libertadores longe de casa. Vai à Venezuela e encara o Táchira.