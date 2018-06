Corinthians inicia venda de pacote especial de ingressos para oito jogos na Arena

O Corinthians iniciou nesta terça-feira a venda de um pacote de ingressos para os próximos oito jogos da equipe na Arena Corinthians, em São Paulo. Neste pacote, os sócios do Fiel Torcedor terão descontos de mais de R$ 200 no valor final dos ingressos e assistirão, de graça, a duas partidas do time.

Comprando, no pacote, ingressos para cinco jogos do Campeonato Brasileiro e para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra a Chapecoense, o torcedor alvinegro ganha, automaticamente, entradas para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Colo-Colo, do Chile, e para o amistoso contra o Cruzeiro, que acontecerá antes da volta do Brasileirão.

Os setores disponíveis da Arena Corinthians no pacote são Leste Superior Lateral e Leste Superior Central. Os preços, de acordo com cada plano, variam de R$ 273 até R$ 378. Os pacotes promocionais estarão à venda para o Fiel Torcedor até este domingo e a quantidade é limitada.

Confira o calendário de jogos do Corinthians inclusos no pacote:

Corinthians x Cruzeiro - 11/07 - 20 horas - Amistoso

Corinthians x Botafogo - 18/07 - 21h45 - Campeonato Brasileiro

Corinthians x Cruzeiro - 25/07 - 21h45 - Campeonato Brasileiro

Corinthians x Chapecoense - 01/08 - 21h45 - Quartas de final da Copa do Brasil

Corinthians x Atlético-PR - 04/08 - 21 horas - Campeonato Brasileiro

Corinthians x Grêmio - 18/08 - 19 horas - Campeonato Brasileiro

Corinthians x Paraná Clube - horário e data ainda a definir - Campeonato Brasileiro

Corinthians x Colo-Colo - 29/08 - 21h45 - Oitavas de final da Copa Libertadores