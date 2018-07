Corinthians inscreve Danilo para a disputa da Copa Sul-Americana

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira uma mudança na lista dos inscritos para a sequência da Copa sul-americana. O meia Danilo entrou no lugar do atacante Léo Jabá, que foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia.

Danilo passou por cirurgia em agosto do ano passado, após sofrer uma fratura na perna direita durante um treinamento. Após meses de tratamento, ele está em fase final de recuperação e já tem treinado no gramado com os demais companheiros.

Entretanto, a comissão técnica e os médicos do clube ainda adotam cautela para falar sobre um possível retorno do jogador. O meia de 38 anos atuou pela última vez no dia 31 de julho do ano passado, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o jogo desta quarta-feira, Danilo ainda não deve ficar como opção no banco de reservas. Caso o time avance diante do Patriotas, existe a possibilidade do meia ficar como opção para o técnico Fábio Carille.

Veja a lista de inscritos na Copa Sul-Americana:

1 - Caíque

2 - Léo Príncipe

3 - Pablo

4 - Balbuena

5 - Gabriel

6 - Moisés

7 - Jô

8 - Maycon

9 - Clayton

10 - Jadson

11 - Romero

12 - Cássio

13 - Guilherme Arana

14 - Léo Santos

15 - Pedro Henrique

16 - Mantuan

17 - Giovanni Augusto

18 - Kazim

19 - Rodrigo Figueiredo

20 - Pedrinho

21 - Fellipe Bastos

22 - Marciel

23 - Fagner

24 - Carlinhos

25 - Marquinhos Gabriel

26 - Rodriguinho

27 - Walter

28 - Paulo Roberto

29 - Camacho

30 - Danilo