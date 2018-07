Corinthians inscreve Guilherme Arana na vaga de Lodeiro

Depois de precisar improvisar diversas vezes, o técnico Tite finalmente terá mais um lateral-esquerdo à disposição no Corinthians para a reta final do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o clube aproveitou o fim da primeira fase da competição para inscrever o jovem Guilherme Arana, que completa 18 anos semana que vem, na vaga de Lodeiro.

Com a possibilidade de alterar a lista de 28 inscritos para a segunda fase, Tite utilizou a vaga do meia uruguaio Lodeiro, negociado com o Boca Juniors ainda no começo do ano, para escalar Guilherme Arana. Desta forma, o lateral fica à disposição já para enfrentar a Ponte Preta neste sábado, às 16h20, no Itaquerão, pelas quartas de final da competição.

Com apenas 28 jogadores à disposição no Paulista e em meio à maratona de jogos por conta da Libertadores, a lateral esquerda se tornou um problema para o Corinthians. Isso porque Fábio Santos, dono da posição, sofreu uma grave lesão no joelho, que o mantém afastado dos gramados até hoje.

A ausência do titular deixou Tite somente com um nome da posição: Uendel. Para evitar o desgaste extremo, o técnico promoveu um rodízio no time, e aí aconteceu o problema. Sem outro lateral-esquerdo, foi necessário improvisar. Passaram pela posição dois zagueiros (Yago e Rodrigo Sam), um volante (Petros) e até um atacante (Mendoza).