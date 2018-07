Corinthians inscreve  jovens da Copinha e Love na Libertadores

Dois dias antes de estrear na fase de grupos da Copa Libertadores, o Corinthians divulgou nesta segunda-feira a lista dos 30 jogadores para a competição sul-americana. O recém-contratado Vagner Love ganhou um lugar no grupo e usará a camisa 29.

Outras novidades são alguns garotos que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. Foram inscritos o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Gustavo Tocantins, que já trabalharam com os profissionais em 2014, o zagueiro Rodrigo Sam e o volante Marciel.

Para esta nova etapa da competição, os clubes podem inscrever cinco jogadores a mais que na fase preliminar, na qual o Corinthians superou o Once Caldas, da Colômbia.

O primeiro jogo do Corinthians na fase de grupos será aguardado clássico com o São Paulo, quarta-feira, no Itaquerão, na abertura do Grupo 2. A chave tem ainda o argentino San Lorenzo, atual campeão da Libertadores, e o uruguaio Danúbio.

INSCRITOS NA LIBERTADORES

1 - Walter

2 - Edílson

3 - Yago

4 - Gil

5 - Ralf

6 - Fábio Santos

7 - Elias

8 - Renato Augusto

9 - Guerrero

10 - Jadson

11 - Emerson

12 - Cássio

13 - Uendel

14 - Romero

15 - Mendoza

16 - Cristian

17 - Edu Dracena

18 - Luciano

19 - Petros

20 - Danilo

21 - Malcom

22 - Felipe

23 - Fágner

24 - Matheus Vidotto

25 - Bruno Henrique

26 - Guilherme Arana

27 - Gustavo Tocantins

28 - Rodrigo Sam

29 - Vagner Love

30 - Marciel