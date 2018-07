Corinthians inscreve mais três jogadores na Libertadores O Corinthians não abriu mão do direito de inscrever mais três jogadores para a sequência da Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o clube confirmou a inscrição do volante Paulinho, mais novo reforço corintiano, do lateral-esquerdo argentino Escudero e do meia Boquita. Agora, o time conta com 28 atletas para a disputa das fases eliminatórias da competição.