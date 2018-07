Corinthians inscreve Marquinhos Gabriel no mata-mata da Libertadores

O Corinthians terá um reforço importante para iniciar as oitavas de final da Copa Libertadores. O meia Marquinhos Gabriel foi inscrito na competição nesta segunda-feira. O jogador recém-contratado ocupou o lugar do garoto Matheus Pereira, em negociação com a Juventus, da Itália.

Foi a única alteração que o clube fez para a fase de mata-mata. O Corinthians já viaja nesta segunda-feira para Montevidéu, onde enfrentará o Nacional no estádio Parque Central, na quarta-feira.

A lista dos relacionados será divulgada ainda nesta segunda-feira, após o treino desta tarde no CT. É possível que Marquinhos Gabriel viaje com a delegação para Montevidéu.

Tite não confirmou a equipe que encara o Nacional, mas a tendência é que o treinador mantenha a equipe que foi eliminada na semifinal do Paulistão contra o Audax, sábado, no Itaquerão. Marquinhos Gabriel, que estava no futebol árabe, ainda não estreou com a camisa do Corinthians.