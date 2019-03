Corinthians inscreve Régis na vaga de Díaz no Paulista e Carille esconde o time

O Corinthians inscreveu nesta sexta-feira o meia Régis na vaga de Sergio Díaz para as quartas de final do Campeonato Paulista. O time alvinegro visitará a Ferroviária no domingo, às 19h, no jogo de ida da competição.

Régis foi contratado a pedido do técnico Fábio Carille. O jogador de 26 anos foi anunciado pelo clube em primeiro de março e chega por empréstimo até o fim da temporada. Sua inscrição já havia sido antecipada pelo treinador. Carille só não sabia quem sairia da equipe.

Díaz foi um dos últimos inscritos na primeira fase e não chegou a entrar em campo pelo Corinthians no Estadual. O paraguaio neste ano participou apenas de dois jogos: a volta contra o Avenida-RS pela Copa do Brasil e a ida contra o Racing pela Sul-Americana.

Quem joga?

Apesar de fazer parte da lista Régis ficará no banco de reservas na partida do próximo domingo. Carille comandou nesta sexta-feira uma trabalho tático e não deu pistas da escalação. Gustagol treinou com uma proteção no joelho esquerdo e Mauro Boselli ficou de fora por causa de dores no joelho esquerdo.

A definição do time titular ficará para a atividade deste sábado. O Cornthians pode entrar em campo com: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Jadson (Sornoza); Pedrinho, Gustagol e Clayson (Vagner Love).

Pedrinho, que vem ganhando cada vez mais espaço entre os titulares, comentou sobre sua evolução na temporada. "Sabia que só dentro de campo poderia mostrar meu potencial. Superei as dificuldades físicas, estou preparado e pronto (para jogar os 90 minutos). No dia a dia falo com nutricionista e preparador físico, me orientam a alimentar melhor e trabalhar mais", disse.