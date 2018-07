Corinthians inscreve Warian na vaga aberta por Clayton na Copa Sul-Americana

O Corinthians anunciou oficialmente, no final da manhã desta terça-feira, que incluiu o volante Warian na lista de 30 jogadores inscritos pelo clube para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atleta herdou a vaga aberta pelo atacante Clayton, que retornou final do mês passado ao Atlético-MG depois do fim do seu período de empréstimo ao time paulista.

Revelado pela base alvinegra, o jovem jogador de 21 anos espera pela oportunidade na equipe profissional após ter sido promovido ao time comandado por Fábio Carille. E ele se tornou a mais nova opção do elenco para a próxima fase da competição continental, na qual o time corintiano vai enfrentar o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão, pela partida da ida das oitavas.

O confronto de volta do mata-mata está marcado para o próximo dia 20, no estádio El Cilindro, em Avallaneda, província de Buenos Aires, também às 21h45 (horário de Brasília). Em meio a estes dois duelos do torneio sul-americano, o Corinthians vai encarar o Vasco no próximo domingo, às 16 horas, em casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, o volante Warian foi inscrito para estas duas partidas da Sul-Americana com a camisa número 9, inicialmente prevista para ser vestida por Clayton, que não teve sucesso em sua breve passagem pelo Corinthians.

Líder disparado do Brasileirão, com 50 pontos, o time corintiano vive um momento ruim depois de ter sofrido derrotas para o lanterna Atlético-GO (1 a 0, no Itaquerão) e para o Santos (2 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro). Até por isso, um bom resultado diante do Racing será importante para a equipe recuperar a confiança e voltar a engrenar nesta temporada.

Confira os inscritos do Corinthians para as oitavas da Copa Sul-Americana:

1 - Caíque

2 - Léo Príncipe

3 - Pablo

4 - Balbuena

5 - Gabriel

6 - Moisés

7 - Jô

8 - Maycon

9 - Warian

10 - Jadson

11 - Romero

12 - Cássio

13 - Guilherme Arana

14 - Léo Santos

15 - Pedro Henrique

16 - Mantuan

17 - Giovanni Augusto

18 - Kazim

19 - Rodrigo Figueiredo

20 - Pedrinho

21 - Fellipe Bastos

22 - Marciel

23 - Fagner

24 - Carlinhos

25 - Marquinhos Gabriel

26 - Rodriguinho

27 - Walter

28 - Paulo Roberto

29 - Camacho

30 - Danilo