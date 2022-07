Corinthians inscreve Yuri Alberto, Balbuena e Fausto Vera para a Libertadores

De olho na partida desta terça-feira, diante do Flamengo, pela Copa Libertadores, o Corinthians fez três trocas na lista de inscritos para as quartas de final. E as novidades são os nomes de Yuri Alberto, Balbuena e Fausto Vera. O trio entra nos lugares de Gustavo Mantuan e João Victor, que não estão mais no elenco e de Luan.

O atacante, que usava a camisa sete, vai ceder o número para Yuri Alberto, contratado como o grande nome para ajustar o ataque corintiano. Assim, o técnico Vítor Pereira vai poder contar com os três atletas no confronto com os cariocas.

O elenco fez um treino regenerativo neste domingo e a comissão técnica já iniciou a preparação para o duelo da Libertadores. O desfalque fica por conta do zagueiro Raul Gustavo. Ele permanece com dores no músculo adutor da coxa direita.

Outro jogador que continua fora é o meia Renato Augusto. O jogador continua fazendo tratamento na panturrilha e ainda não tem data prevista para retornar aos gramados.

O técnico português não quis adiantar o substituto, mas elogiou o desempenho de Balbuena e Bruno Mendez na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, na Neo Química Arena, mesmo palco do jogo da Libertadores.

Na atividade realizada no CT do clube neste domingo, Vítor Pereira trabalhou em campo reduzido. A intenção do técnico é fazer com que o time saia da pressão imposta em seu campo de defesa quando o Flamengo marca a saída de bola.