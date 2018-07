Corinthians integra as categorias de base ao time profissional

O prejeto de integração dos profissionais do time principal com todas as categorias de base do Corinthians começou a sair do papel. Na segunda-feira, o CT do Parque Ecológico foi palco de um um encontro entre todos os times da base com o Departamento de Futebol da equipe profissional. O objetivo da reunião foi unificar a linha de trabalho de todas as categorias do Parque São Jorge, desde o Sub-11.

A integração é uma ordem do presidente Roberto de Andrade, que, sem dinheiro para fazer grandes contratações, vê nas categorias de base a solução para reforçar o elenco de Tite. O trabalho será comandado pelo ex-lateral Alessandro, hoje coordenador técnico do Alvinegro, e o ex-volante Edu Gaspar, atual gerente de futebol.

Tite deu uma palestra para os diretores e técnicos do Departamento de Formação de Atletas. O treinador falou sobre a importância da ideia de integrar as diversas categorias do clube.

Nas última semanas, cinco garotos já foram promovidos para o time principal. O volante Gustavo Vieira, eleito o melhor jogador do Brasileiro Sub-20 em 2014, e o meia Matheus Vargas, campeão da Copa São Paulo este ano e os meias Matheus Pereira, Fabrício e Pedro, campeões mundiais Sub-17.

No último sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, no Itaquerão, o volante Marciel fez a sua estreia entre os profissionais. Ele foi um dos destaques da Copa São Paulo deste ano e vem sendo muito elogiado por Tite pelo bom desempenho nos treinamentos. Segundo o treinador, uma das principais virtudes do garoto é a versatilidade. Marciel pode jogador de primeiro ou segundo volante e até mesmo de lateral.