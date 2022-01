Corinthians, Internacional e Fluminense defendem campanha perfeita na Copinha

Os três maiores campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior estarão em campo nesta segunda-feira, pela terceira e última rodada da primeira fase. Corinthians, Internacional e Fluminense querem seguir com 100% de aproveitamento. Todos se classificaram antecipadamente.

Dono de dez conquistas, sendo a última em 2017, o já garantido Corinthians desafia o São José. A equipe de Parque São Jorge tem seis pontos, na liderança do Grupo 15. A equipe do Vale do Paraíba tem apenas um. Ainda pela chave, o Resende-RJ, com três, enfrenta o River-PI, com um.

Leia Também Santos supera a Ferroviária com golaços e avança como primeiro na Copinha

Os corintianos tentam melhorar o poderio ofensivo, apesar da média de dois gols por jogo, ao mesmo tempo em que desejam manter a defesa intransponível. Autor de gol no último confronto, Rodrigo Varanda sonha em começar a partida entre os titulares.

Único time que venceu até o momento no Grupo 25, o Internacional quer encerrar a primeira fase com novo triunfo diante do União Mogi, segundo colocado, com dois pontos. Ainda sonhando com a classificação, a Portuguesa pega o São Raimundo-RR. Ambos têm um ponto.

Na liderança do Grupo 6, com seis pontos, o Fluminense quer a terceira vitória consecutiva no confronto diante do Matonense, que ainda não pontuou. O segundo lugar do grupo será disputado entre Jacuipense-BA e Fast Clube-AM.

A rodada ainda conta com outros destaques. Bicampeã da competição, a Ponte Preta, que ainda não venceu, enfrenta o Confiança-PB para seguir viva. Já o Guarani, campeão em 1994, tem pela frente o Aquidauanense para selar sua vaga na próxima fase.

Confira os jogos desta segunda-feira:

11h

Atlético-MG x Monte Azul-SP

13h

Aquidauanense-MS x Guarani-SP

Jacuipense-BA x Fast Clube-AM

São José-RS x XV de Piracicaba-SP

Concórdia-SC x Ituano-SP

Fluminense-PI x Red Bull Bragantino-SP

Santana-AP x Guarulhos-SP

Volta Redonda-RJ x Mauaense-SP

Canaã-BA x Portuguesa Santista-SP

13h15

Votuporanguense-SP x Bahia-BA

15h

São Raimundo-RR x Portuguesa-SP

15h15

Juventus-SP x CRB-AL

Mauá-SP x Atlético-GO

Flamengo-SP x Avaí-SC

Jaguariúna-SP x ABC-RN

União Suzano-SP x Fortaleza-CE

Manthiqueira-SP x Vitória-BA

Matonense-SP x Fluminense-RJ

Tanabi-SP x Vila Nova-GO

17h

Camaçariense-BA x Santo André-SP

17h15

União Mogi-SP x Internacional-RS

17h45

Confiança-PB x Ponte Preta-SP

Resende-RJ x River-PI

19h15

Osasco Audax-SP x Joinville-SC

20h