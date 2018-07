Corinthians ironiza e diz que Guerrero será indiciado por boa fase

O Corinthians voltou a criar polêmica em relação às punições do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No começo da tarde desta segunda-feira, o clube paulista afirmou, pelo Twitter, que o atacante Guerrero pode ser novamente indiciado - dessa vez "por maltratar adversários". O camisa 9 do time alvinegro marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na noite deste domingo, em Itaquera, e manteve a boa fase após o retorno à equipe.

"Do jeito que a coisa anda, capaz do Guerrero ser indiciado pelo STJD por maltratar os adversários na Arena Corinthians", ironizou o clube.

Fora das duas partidas anteriores, Guerrero havia sido denunciado por um empurrão no árbitro Leandro Bizzio Marinho no dia 27 de agosto deste ano, contra o Bragantino, na Copa do Brasil. Julgado em 22 de outubro, o atacante foi suspenso por três jogos. Como o Corinthians já havia sido eliminado do torneio, a pena tem de ser cumprida em jogos do Campeonato Brasileiro.

Dois dias depois, a pedido do Corinthians, a pena acabou reduzida pelo STJD. Com isso, o camisa 9 pôde enfrentar o Santos, ficando fora das partidas diante do Palmeiras e do Coritiba.

Com dez gols marcados no Brasileirão, o centroavante é o maior destaque do Corinthians na temporada, principalmente no segundo semestre. No novo estádio corintiano, especialmente contra os rivais do Estado, a performance de Guerrero é de três gols em jogos. Além do gol marcado diante do Santos, o peruano balançou a rede contra Palmeiras (2 a 0) e São Paulo (3 a 2).