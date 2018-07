Corinthians já busca centroavante para o lugar de Guerrero

O Corinthians analisa a contratação de um centroavante para suprir a perda de Paolo Guerrero, que deve fechar com o Flamengo. Por causa da crise financeira, a diretoria busca um nome "bom e barato" e que atue no mercado sul-americano.

A prioridade é fechar com um centroavante porque, na análise da diretoria, Vagner Love não cumpre esse papel. Romero ainda é considerado inexperiente. E Tite não abre mão de montar um time sem um pivô, função que Guerrero exercia bem.

A saída de Guerrero foi confirmada na sexta-feira pela diretoria do Corinthians e no sábado, pelos empresários do atleta. O destino do peruano deve ser o Flamengo, que negocia salários e luvas (premiação) com o atleta.

O contrato de Guerrero com o Corinthians não será renovado (termina dia 15 de julho) porque atleta e clube não chegaram a um acordo financeiro.

Nesse processo de reformulação e corte de custos, o Corinthians não decidiu não renovar o contrato de Emerson Sheik, de 36 anos. Restarão no elenco os atacantes: Vagner Love, Romero, Luciano, Malcom e Mendoza.