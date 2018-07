Corinthians corre atrás de reposição para a vaga de Felipe

Com a iminente saída de Felipe para o futebol português, o Corinthians analisa o mercado para contratar um zagueiro e reforçar o time no Campeonato Brasileiro. Felipe está em fase final de negociação com o Porto, de Portugal. O acerto pode ser anunciado nesta semana, segundo o jornal A Bola. O próprio jogador já admitiu a transação.

Os portugueses vão pagar 6 milhões de euros (R$ 24 milhões) por 75% dos direitos econômicos no jogador, titular do time Tite. O treinador gostaria de ter outro zagueiro no elenco, para repor a saída de Felipe, porque sobrarão apenas Balbuena, Vilson e Yago, além de atletas da base. O treinador acha pouco para encarar um Brasileiro de 38 rodadas.

A saída de Felipe era espera desde o início do ano. Em janeiro, em meio à debandada de titulares, ele recebeu uma proposta do Monaco, da França, time que depois contratou Vagner Love. O negócio não foi concretizado e o Corinthians decidiu renovar o contrato do atleta, aumentando o valor da multa. O Corinthians deve continuar com 25% dos direitos econômicos do jogador, de olho numa futura venda de Felipe para outro clube no futebol europeu. Pelo acordo, o zagueiro deve iniciar os trabalhos de pré-temporada dia 28 deste mês.

ATACANTE

Também está nos planos da diretoria a contratação de um atacante. A ideia é 'economizar' na contratação do zagueiro substituto de Felipe para 'gastar' em um centroavante. O uruguaio Nico Lopez, que disputou a Libertadores pelo Nacional (URU), é uma opção. Mas ele pertence a Udinese, da Itália, que pede alto pelo jogador.