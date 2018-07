Corinthians já encara pressão na Copa do Brasil

O Corinthians estreia pressionado na Copa do Brasil, diante da Caldense, às 21h45, em Poços de Caldas. O motivo principal não é o início do trabalho do técnico Fábio Carille, mas sim a mudança no regulamento do torneio. O time paulista será o primeiro grande a disputar a fase inicial em partida única. Embora tenha a vantagem do empate, uma derrota pode significar o vexame histórico de ser eliminado ainda na primeira etapa por um rival inferior.

A adoção do jogo único nas duas primeiras fases é a principal alteração da Copa do Brasil nesta edição. Nos anos anteriores, elas eram disputadas em dois confrontos, ida e volta, o que dava certa tranquilidade para os gigantes, que chegavam a atuar no primeiro duelo com a equipe reserva, ou mista, para decidir a classificação em casa, aí sim, com os titulares.

Nesse contexto, o Corinthians encara a partida como uma decisão e, por isso, vai escalar o time principal, o mesmo que venceu o São Bento na estreia no Campeonato Paulista. "(O jogo) passa a ser mais decisivo. Como era feito até o ano passado, o regulamento dava chance de ter erro. Hoje não tem mais essa chance. É concentração total para fazer um grande jogo e conseguir a classificação", disse Carille. "O regulamento de 2016 era melhor."

O Corinthians estudou o rival, que atua com duas linhas de quatro e com dois atacantes que se movimentam constantemente. E que contará com a força da torcida - os sete mil ingressos foram vendidos. "Ewerton Maradona, com quem eu joguei, tem condições de colocar os companheiros na cara do gol", elogia o corintiano, referindo-se ao ex-meia do Araxá.

CALDENSE X CORINTHIANS

CALDENSE: Neguete; Grafite, Marcelinho, Hélio e Cesar; Álvaro, Thiago Carpini, Maradona e Cristiano, Rafamar e Zambi. Técnico: Thiago Oliveira.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Bruno Araújo (RJ).

Horário: 21h45.

Local: Ronaldão, em Poços de Caldas (Minas Gerais).

TV: Globo e SporTV.