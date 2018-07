Corinthians já não conta com Dentinho para o Brasileiro

"O Dentinho está libertado para viajar e fazer exames médicos. Dando tudo certo, vai ser concretizada a negociação", explicou Duílio, que confirmou também que Bruno César não joga mais pelo clube, uma vez que tem contrato já assinado com o Benfica.

Com a redução do elenco, o Corinthians vai atrás de jogadores que cheguem para ser titulares. Para o lugar de Bruno César veio Alex, que já foi apresentado nesta terça-feira. Mas o meia só pode atuar a partir de agosto, quando abrir a janela de transferências internacionais.

Ainda tentando suprir a saída de Elias, o Corinthians vai à Itália atrás de reforços. Seedorf, do Milan, e Fábio Simplício, da Roma, são pretendidos. Sobre o holandês, Duílio garantiu que o Corinthians já fez sua proposta e agora aguarda uma decisão do jogador. A respeito do volante brasileiro, revelou que o clube tem concorrência. "Não é fácil. Estamos aguardando. Ele quer voltar, mas interessa a outros clubes. Estamos vendo os números".

No ataque, a ideia era ter Gilberto desde o começo do Brasileirão e depois correr atrás de reforços de mais renome, mas o Corinthians perdeu o atacante, que foi para o Beira-Rio. "Nem foi chapéu do Inter. Foi uma falta de palavra do jogador, que não veio. A gente fica chateado com esse tipo de gente no futebol", reclamou o dirigente corintiano, que revelou dificuldade em negociar com o Dínamo de Kiev a contratação de André: "A informação é de que eles não querem emprestar o jogador e só pensam em venda", lamentou.