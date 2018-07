Corinthians já perdeu 20 pontos para times da parte de baixo da tabela

Mano Menezes se gaba pelas belas vitórias do Corinthians diante de Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Santos e Atlético-MG neste Brasileirão. Forte contra os gigantes, sua equipe é bastante generosa e frágil quando o adversário é um nanico da Série A que figura na parte de baixo da tabela. Em 24 rodadas, são nove tropeços contra os ameaçados e importantes 20 pontos desperdiçados.

Tivesse o Corinthians somado metade dos pontos jogados fora de casa diante das equipes que lutam para não estar na Série B em 2015, a posição do time na tabela seria a segunda, dois pontos atrás do líder Cruzeiro, com quem ainda tem confronto direto, e não a quinta deste momento, fora do G-4 pela primeira vez após 16 rodadas seguidas entre os quatro melhores do Nacional.

Apenas diante do Figueirense, de quem perdeu por 1 a 0 nesta quarta-feira, foram duas derrotas. A primeira ainda mais dolorosa por ter acontecido na abertura do Itaquerão, também por 1 a 0, quando o time catarinense vinha de quatro derrotas, não tinha somado nenhum ponto tampouco marcado gol na competição.

Do 12º colocado do Brasileirão para baixo, o Corinthians ganhou duas vezes, somou sete empates e perdeu outras duas partidas, ambas diante do Figueirense. Em 11º, o Goiás levou de 5 a 2 no Itaquerão. Mas ninguém consegue ganhar de todo mundo no futebol, pode dizer o mais fervoroso torcedor. Uma pura verdade. Acontece que, dos times da lista de tropeços, apenas o Botafogo é considerado grande. São outros sete pequenos que conseguiram calar o torcedor do Corinthians, cinco deles em plena capital.

De modo que dos 20 pontos desperdiçados, 11 aconteceram na casa corintiana, com arquibancadas lotadas e apoio do início ao fim do jogo. Foram empates com Atlético-PR, Botafogo, Bahia, Chapecoense e a derrota para o Figueirense. E para quem imagina que a fama de Robin Hood (tira dos ricos e dá aos pobres) é exclusiva desta temporada, está bem enganado. Em 2013, sob a batuta de Tite, o Corinthians fez somente 7 dos 24 pontos disputados contra os quatro rebaixados, resultado de uma vitória, quatro empates e três derrotas.

TROPEÇOS CORINTIANOS

18/5 - Corinthians 0 x 1 Figueirense - Itaquerão

21/5 - Corinthians 1 x 1 Atlético-PR - Canindé

1/6 - Corinthians 1 x 1 Botafogo - Itaquerão

20/7 - Vitória 0 x 0 Corinthians - Barradão

3/8 - Coritiba 0 x 0 Corinthians - Couto Pereira

16/8 - Corinthians 1 x 1 Bahia - Itaquerão

7/9 - Criciúma 0 x 0 Corinthians - Heriberto Hulse

18/9 - Corinthians 1 x 1 Chapecoense - Itaquerão

24/9 - Figueirense 1 x 0 Corinthians - Orlando Scarpelli