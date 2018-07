Corinthians já procura por substituto para Guilherme Arana

O Corinthians se prepara para vender Guilherme Arana ao Sevilla e já busca no mercado um jogador para suprir a saída de um dos principais titulares de Fábio Carille. O foco é encontrar um lateral-esquerdo que esteja atuando no Brasil e que tenha estilo de jogo parecido com o de Arana.

O clube está sondando alguns atletas e tem como plano A Zeca, do Santos. O jogador está em litígio com o time da Baixada Santista, mas o Corinthians pretende negociar com o rival, para não ter de esperar a briga judicial se encerrar.

A ideia inicial é tentar alguma troca envolvendo atletas que não estão nos planos de Carille ou que, se deixarem a equipe, não afetarão tanto o trabalho do treinador. Outra possibilidade é usar parte do valor que será recebido da venda de Arana – será negociado por ¤ 12 milhões (46 milhões) e o Corinthians tem direito a 40% do valor, o que representa ¤ 4,8 milhões (R$ 18,4 milhões) – para comprar o lateral.

O clube também monitora a situação de Reinaldo, que pertence ao São Paulo e está emprestado para a Chapecoense. Mas a informação que chegou aos corintianos é que ele deverá ser utilizado pelo rival na próxima temporada. Existia a possibilidade de troca com os são-paulinos por Walter, mas o goleiro sofreu uma grave lesão e só voltará aos gramados em março. Por isso, a diretoria tricolor desistiu do negócio.

Quem parece certo de que vai ser aproveitado no Corinthians ano que vem é Guilherme Romão. O lateral-esquerdo foi emprestado para o Oeste e se tornou titular em boa parte da Série B. O garoto é visto com bons olhos pelos integrantes da comissão técnica. Entretanto, acreditam que é preciso um jogador mais experiente para o setor. Além de Arana, o clube conta com Marciel e Moisés.