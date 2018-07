Corinthians já vendeu 21,5 mil ingressos para o clássico

SÃO PAULO - A torcida do Corinthians parece animada com a possibilidade de a equipe vencer o terceiro jogo contra o arquirrival São Paulo em menos de um mês. De acordo com o clube alvinegro, até às 15h30 desta quarta-feira já haviam sido comercializados 21.500 ingressos para o clássico do próximo domingo, no Pacaembu, às 16h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Diferente do que costuma acontecer em jogos de grande importância para o clube, porém, desta vez o torcedor comum também terá acesso ao Pacaembu nos setores populares. Isso porque os sócios-torcedores ainda não esgotaram nem as entradas do Portão 21 nem do Tobogã.

Desta forma, devem chegar às bilheterias nesta quinta ingressos para estes dois setores, ambos comercializados a R$ 30 (R$ 15 a meia-entrada). O Corinthians ressalta, porém, que restam poucas entradas para o Tobogã. Além disso, estão à venda tíquetes para a Cadeira Laranja (R$ 70), Numerada (R$ 100) e Setor VIP (R$ 180).

O Corinthians venceu os dois clássicos que fez com o São Paulo neste mês, ambos pela Recopa Sul-Americana. No primeiro, no Morumbi, fez 2 a 1. Na volta, no Pacaembu, ganhou por 2 a 0. Por conta disso o rival vem em crise, com sete derrotas seguidas.