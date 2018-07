Corinthians já vendeu 26 mil ingressos para clássico

O Corinthians revelou que, até o final da tarde desta quinta-feira, 26 mil ingressos já tinham sido vendidos para o clássico de domingo, quando enfrentará o Santos no Itaquerão, pela 33ª rodada do Brasileirão. A expectativa, portanto, é de casa cheia no duelo paulista.

Com essa venda antecipada, já estão esgotados os ingressos para os setores Sul, Norte e Leste Inferior do Itaquerão. No restante do estádio, os preços das entradas são de R$ 150,00 (Leste Superior), passando por R$ 200,00 (Oeste) e chegando a R$ 350,00 (Oeste VIP).

Será o primeiro confronto entre Corinthians e Santos no Itaquerão, estádio inaugurado em maio. Nos dois clássicos anteriores realizados na casa corintiana, ambos pelo Brasileirão, o público foi de 31.031 pessoas diante do Palmeiras e de 34.688 torcedores contra o São Paulo.