Corinthians já vendeu 3 mil ingressos para jogo da pré-Libertadores

SÃO PAULO - Apesar das festas de fim de ano, a torcida corintiana não perdeu tempo na busca por ingressos para a fase preliminar da Copa Libertadores 2011. Após cinco dias de comercialização via internet, a diretoria do Corinthians informou nesta segunda-feira que cerca de três mil entradas já foram vendidas para o jogo contra o colombiano Tolima, marcado para 26 de janeiro, no Pacaembu.

Nesta primeira fase de vendas, foram disponibilizados ingressos apenas para os torcedores que fazem parte do programa Fiel Torcedor e que tenham ido a mais de 22 jogos durante a temporada. A partir desta terça-feira, todos os demais participantes do Fiel Torcedor poderão comprar as entradas para o jogo decisivo contra o Tolima.

Ainda não há previsão de início das vendas dos ingressos nas bilheterias, para os torcedores corintianos que não fazem parte do programa Fiel Torcedor. Os preços das entradas para o jogo da fase preliminar da Libertadores variam de acordo com o setor do estádio e o plano de cada sócio, custando entre R$ 50 e R$ 500.