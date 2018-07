Corinthians já vendeu 30 mil ingressos para jogo contra o San José

SÃO PAULO - A torcida do Corinthians já comprou mais de 30 mil ingressos para o último jogo da equipe na fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira, às 22h, contra o San José (Bolívia), no Estádio do Pacaembu. De acordo com nota publicada no site oficial do clube no começo da tarde desta segunda-feira, já foram comercializadas 30.500 entradas. Mais uma vez, o Corinthians vai contar com sua torcida em número máximo para uma partida da Libertadores.

Ainda segundo o Corinthians, estão esgotados os ingressos para a arquibancada verde e amarela, para o tobogã, cadeira laranja e também para os assentos localizados próximos ao portão 21, que é ao lado da cadeira laranja e em frente à torcida visitante. Sobram entradas para os setores VIP e arquibancada numerada, as mais cara do Pacaembu.

Garantido nas oitavas de final da Libertadores, o Corinthians precisa vencer para confirmar a primeira colocação no Grupo 5. Além disso, é importantes somar pontos e assegurar um cruzamento mais favorável na próxima etapa da competição. O San José também conta com o apoio dos bolivianos que moram em São Paulo.

PAULISTÃO

Neste fim de semana, o Corinthians passou fácil pelo São Bernardo e se garantiu na próxima fase do Paulistão. O jogo no Pacaembu teve público de 19.600 pagantes.