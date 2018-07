Corinthians joga contra Atlético-MG por vaga na semifinal da Copa

Praticamente dois passos e meio separam o Corinthians de dois grandes objetivos. Passar pelo Atlético-MG , nesta quarta-feira, no Mineirão, deixará a equipe na semifinal da Copa do Brasil e ainda com chances mais palpáveis de realizar a missão de conquistar pelo menos um título na temporada, além de se garantir na próxima edição da Libertadores.

O time já adiantou grande parte da tarefa para avançar às semifinais. No primeiro jogo, ganhou por 2 a 0 no Itaquerão e pode até mesmo perder por um gol de diferença no Mineirão que ainda assim estará classificado. Fora isso, conta com mais condições favoráveis para voltar de Belo Horizonte com a presença garantida na semifinal.

A equipe contará com o retorno do principal atacante. Guerrero pediu dispensa para a seleção peruana e tem presença confirmada. Já o adversário, que precisa de gols, não deve ter o seu grande destaque. O goleador Diego Tardelli é um possível desfalque por ter jogado ontem em Cingapura pela seleção brasileira. O mesmo problema também aflige o Corinthians, que deve contar com Gil e Elias possivelmente para o segundo tempo. O local do jogo também traz mais otimismo ao Corinthians. Em vez do estádio Independência, onde o adversário é praticamente imbatível, o confronto será no Mineirão. “No Independência é complicado jogar. O campo é pequeno e a torcida fica próxima. Agora vamos jogar em um estádio grande e onde o público fica mais afastado do gramado”, comparou o goleiro Cássio.

O técnico Mano Menezes não revelou o time titular e garantiu que a equipe vai jogar com o intuito de marcar um gol como visitante e, com isso, obrigar o adversário a fazer no mínimo quatro. A postura em campo terá como modelo a atuação da semana passada diante do Cruzeiro. “A proposta de jogo e a nossa necessidade é muito parecida com a de quarta passada”, disse.

No Atlético-MG, o técnico Levir Culpi aposta no garoto Carlos, de 19 anos, que tirou a vaga no ataque de André.

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Edcarlos e Douglas Santos; Leandro Donizete, Dátolo, Luan; Guilherme, Maicosuel e Carlos. Técnico: Levir Culpi

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Felipe, Anderson Martins e Fábio Santos; G. Andrade, B. Henrique (Ralf), Petros e Renato Augusto; Malcom e Guerrero. Técnico: Mano Menezes

Juiz: Leandro Vuaden (RS)

Local: Estádio do Mineirão

Horário: 22h

Na TV: Globo e Band