Corinthians joga contra o Goiás em Belém com a cabeça no G-4

A quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ficar mais perto nesta quarta-feira do objetivo de ir à Copa Libertadores. Para voltar ao G4, ao menos provisoriamente, o time precisa vencer o Goiás, às 22 horas (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. Por jogar em campo neutro e contra um adversário sem grandes pretensões no campeonato, a partida é a chance ideal para a equipe pontuar antes dos complicados confrontos diretos contra Grêmio e Fluminense.

Como o Internacional tem um jogo a mais e está empatado com o Corinthians na tabela de classificação, a equipe do técnico Mano Menezes precisa da vitória para ganhar posições. "Vamos jogar para frente porque temos que propor o jogo, até por termos uma responsabilidade maior no campeonato do que o adversário", disse o lateral-direito Fagner.

O Goiás corre pouco risco de queda e, mesmo sem ter objetivos, deixa o Corinthians em alerta. "Quando não se almeja mais nada no campeonato, o time joga sem responsabilidade e as coisas acontecem ao natural. Precisamos ter atenção a isso", afirmou Fagner. No primeiro turno, o time esmeraldino deu bastante trabalho, mas foi vencido por 5 a 2 no Itaquerão depois de abrir 2 a 0 no início. A velocidade do ataque goiano é o que mais preocupa.

Os titulares foram definidos em um treino fechado nesta terça e a principal novidade é o retorno do volante Elias, que cumpriu suspensão diante do Bahia. O lateral-esquerdo Fábio Santos e o zagueiro Anderson Martins estão machucados e não jogam. Os outros desfalques são Petros, suspenso, e os três atletas que estão em compromissos por suas seleções: Guerrero, Romero e Lodeiro. A única dúvida é quem vai atuar no setor esquerdo do meio de campo. Bruno Henrique e Danilo disputam a posição. No ataque, a aposta será na movimentação da dupla Malcom e Luciano.

O Corinthians espera ainda bastante apoio dos paraenses no Mangueirão. A última partida do clube em Belém foi há nove anos e, na ocasião, Rosinei e o argentino Tevez marcaram na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, pelo Brasileirão de 2005.