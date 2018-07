Corinthians joga em Florianópolis para entrar no top 3 de invencibilidade

O Corinthians joga com o Avaí, nesta quarta-feira, às 21h, em Florianópolis, atento ao futuro vitorioso e ao recorde de passado. Isso porque além de tentar manter a boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Fábio Carille tem condição de em caso de vitória ou empate, igualar a terceira maior série invicta da história do clube.

Há mais de três meses sem perder com 28 jogos disputados nesse período, a equipe joga no estádio da Ressacada com a chance de igualar a marca obtida em 1956, a terceira maior série invicta da história. A sequência só fica atrás dos 31 jogos entre 1936 e 1937 e também da maior da história. Em 1957, o Corinthians permaneceu 37 partidas seguidas sem ser derrotado.

"Temos de respeitar o Avaí, fazer um grande jogo, procurar se impor e buscar a vitória. Se chegar lá e não procurar os três pontos, não estamos sendo Corinthians", afirmou o lateral-direito Fagner. A fase é tão positiva que mesmo o tropeço em casa, na última rodada, contra o Atlético-PR, parece não ter desanimado a equipe. "Sofremos o empate no fim, mas conseguimos criar situações de gol. Não conseguimos a vitória, mas no Brasileiro é importante pontuar", afirmou.

Pelo menos depois do 2 a 2 na Arena Corinthians, a equipe terá de volta a força máxima. Com o lateral Guilherme Arana e o meia Rodriguinho liberados após cumprirem suspensão, o técnico Fábio Carille tem ainda o zagueiro Pablo à disposição. O defensor estava com lesão na coxa direita, chegou a ser dúvida e só foi liberado para viajar após avaliação médica antes do último treino.

Como o segundo colocado, o Grêmio, também atua como visitante e terá de encarar o Vitória, o Corinthians vê a oportunidade de recuperar os dois pontos de vantagem que foram diminuídos na última rodada. A diferença foi reduzida de dez para oito pontos. "O Carille merece esse trabalho, porque ele cresce dia a dia, jogo a jogo. Aquilo que ele projeta tem acontecido, e temos comprado a ideia do que ele traz para nós", explicou Fagner.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X CORINTHIANS

AVAÍ: Douglas; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Judson, Lucas Otávio, Simião e Pedro Castro; Rômulo e Junior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Wilton Sampaio (GO)

TV: Pay-per-view

Local: Ressacada, em Florianópolis

Horário: 21h