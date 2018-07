Corinthians joga na Copa do Brasil para não criar um ‘novo Tolima’

SÃO PAULO - Para avançar às quartas de final da Copa do Brasil o Corinthians precisa vencer o Luverdense nesta quarta no Pacaembu por pelo menos dois gols de diferença e evitar um vexame maior do que foi a eliminação para o Tolima na fase preliminar da Libertadores de 2011. “A responsabilidade é nossa”, disse Tite. “Somos favoritos pela história, pelo investimento, mas o jogo é 11 contra 11 e do outro lado também tem um técnico.”

Ele não quer salto alto nem clima de euforia por o time jogar em casa com um estádio lotado a seu favor. Pregou foco e respeito ao rival do Mato Grosso, que disputa a Série C e venceu o primeiro jogo por 1 a 0. “Vou esconder que jogamos mal? Não. Nem esconder nem aumentar. Queremos vencer sendo melhor. Perdeu lá, temos condição de reverter.”

O Corinthians de hoje será diferente taticamente daquele que jogou em Lucas do Rio Verde. Sem Emerson Sheik e Romarinho, suspensos, o time perde dois jogadores de velocidade e que também ajudam na marcação. Tite, que também perdeu Guilherme e Renato Augusto, machucados, teve de remontar o meio-campo e voltou a apostar em Douglas. O meia será peça fundamental nessa nova engrenagem. Ele terá de atuar como garçom de Alexandre Pato, o substituto de Sheik. “A característica de um ajuda o outro”, diz o treinador.

Com Douglas atuando centralizado, a expectativa é de que a bola chegue limpa até Alexandre Pato, que vai jogar como um segundo atacante, ao lado de Guerrero. Se esse jogo “encaixar”, o Corinthians ganha uma jogada interessante pelo lado esquerdo do campo, onde Pato atuará. A entrada de Ibson fez com que Tite treinasse mais jogadas pelo lado direito, contando com o apoio de Edenílson. Deu certo em parte do jogo contra o Vasco, domingo, e o técnico espera que isso funcione no Pacaembu.

Insistir nos cruzamentos virou uma opção porque o Luverdense atuará mais fechado, jogando no contra-ataque em busca de um valioso gol que obrigaria o Corinthians a marcar três para se classificar.O Corinthians viveu uma situação ainda pior na Copa do Brasil de 2005, quando perdeu para o Cianorte por 3 a n0 jogo de ida da segunda fase. E para piorar, sofreu um gol no começo do jogo da volta. Mas com o apoio da torcida buscou o 5 a 1 que lhe deu a classificação.

LUVERDENSE

O Luverdense poupou seus titulares na rodada do fim de semana na Série C, chegou a São Paulo segunda-feira à noite, e fez um treino ontem para definir o time. O lateral-direito Raul Prata disse que o Corinthians é o favorito, mas lembrou da vitória do Tolima sobre o Corinthians como motivação para garantir a classificação – que seria o feito mais importante dos nove anos de história do clube.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Ibson, Douglas e Danilo; Alexandre Pato e Guerrero. Técnico: Tite

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Renato, Braga e Edinho; Júlio Terceiro, Gilson, Washington e Rafael Tavares; Misael e Tozin. Técnico: Júnior Rocha

Juiz: Wagner N. Magalhães (RJ)

Local: Pacaembu

Horário: 21h50

TV: Globo, Band, SporTV2 e ESPN +