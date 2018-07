FPF define dias e horários das semifinais do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça feira o horário dos jogos das semifinais do Campeonato Estadual. O Corinthians receberá o Audax no sábado, às 18h30, no Itaquerão, e o Santos enfrentará o Palmeiras no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Os dois confrontos são em partida única e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Representantes dos quatro clubes se reuniram na manhã desta terça-feira na sede da FPF, na zona Oeste da capital, para discutir o horário dos jogos. Santos, Palmeiras e Audax estavam com seus presidentes: Modesto Roma Júnior, Paulo Nobre e Vampeta, respectivamente. O Corinthians mandou o gerente de futebol Edu Gaspar. Pesou para a decisão da partida do Santos o fato de o time atuar quinta-feira, pela Copa do Brasil, contra o seu xará do Amapá, o Santos, fora de casa, mesmo sabendo que a equipe será reserva.

O jogo na Vila Belmiro, além de reeditar a final do último Paulistão e da Copa do Brasil do ano passado, será o primeiro clássico com torcida única no futebol paulista. A medida foi anunciada há duas semanas pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público como resposta aos conflitos que deixaram um morto e vários feridos no último dia 3, durante o domingo do clássico entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu.

As duas partidas das finais do Paulistão serão nos dois domingos seguintes. O time de melhor campanha na competição terá a vantagem de fazer o segundo jogo como mandante.