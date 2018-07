Corinthians joga o clássico com a cabeça em viagem ao Chile

O Corinthians joga o clássico deste domingo com o São Paulo com a cabeça já no Cobresal, primeiro adversário da equipe na Libertadores, quarta-feira, no Chile. Mais do que o adversário, é a logística para a partida que tem tirado o sono da diretoria e da comissão técnica desde o sorteio dos grupos do torneio, em dezembro.

Por falta de campos para a equipe treinar em El Salvador, a delegação corintiana permanecerá menos de 24 horas na cidade. A equipe só chegará ao local do jogo momentos antes da partida, e deixará a cidade na manhã seguinte ao jogo.

El Salvador é uma pequena cidade localizada a 2.600 metros de altitude no meio do deserto do Atacama e com pouco mais de sete mil habitantes. O município é, na verdade, um acampamento de mineradores junto à Cordilheira dos Andes.

O único local na cidade que poderia receber o treino do Corinthians na véspera da partida é o próprio estádio El Cobre, local da partida, mas o regulamento da Libertadores prevê que o clube mandante tem o direito de vetar que os visitantes treinem no campo de jogo com chuteiras para não prejudicar o estado gramado.

Assim, Tite optou por levar o time amanhã para Santiago e vai comandar um treino na capital chilena na terça-feira. Como El Salvador fica distante mais de mil quilômetros da capital chilena e faltam voos comerciais entre as duas cidades, a diretoria resolveu fretar um avião para levar o time na quarta-feira ao local do jogo.

Chegou a ser cogitada a possibilidade de os jogadores viajarem em voo comercial de Santiago para Copiapó e depois fazerem o trajeto de pouco mais de 200 quilômetros de ônibus, mas a diretoria optou por gastar mais e fretar um avião direto para El Salvador.

“A Libertadores é um torneio caro de ser disputado. Muitos jogos são realizados em cidades de difícil acesso. Às vezes não tem voo direto ou o aeroporto não tem condições de receber aviões de grande porte, e acabamos sendo obrigados a viajar em voo fretado e o custo para esse tipo de deslocamento é bastante elevado”, disse ao Estado o presidente Roberto de Andrade.

Na quinta-feira pela manhã, a delegação volta de El Salvador para Santiago em avião fretado e, na sequência, pega um voo comercial para São Paulo. No domingo o Corinthians enfrenta a Ferroviária em Araraquara pelo Campeonato Paulista.

Apesar de El Salvador ficar a 2.600 metros de altitude, Tite diz não temer que os atletas possam sofrer com os efeitos do ar rarefeito. A avaliação é de que somente a partir de 3.000 metros é que a parte física dos jogadores seria afeta. “O maior problema de El Salvador é a falta de campo para a gente treinar”, diz o treinador.

O estádio El Cobre tem capacidade para 20 mil torcedores. É mais do que o dobro do número de habitantes de El Salvador. Quando foi inaugurado, em 1980, a capacidade do El Cobre era para 7.500 pessoas. Seis anos depois, quando o Cobresal se classificou para a sua primeira Libertadores, os dirigentes resolveram ampliar as arquibancadas para 20 mil lugares (mínimo exigido pela Conmebol para receber partidas do torneio) para que a equipe não precisasse jogar em outra cidade, longe da sua torcida.

O maior público registrado até hoje no El Cobre foi de 15 mil pessoas, justamente na edição da Libertadores de 1986, quando o time foi eliminado na primeira fase. Pelo fato de a cidade ter menos habitantes do que a capacidade do estádio, os torcedores do Cobresal costumam dizer que o El Cobre é “o maior estádio do mundo”