Corinthians joga para alcançar 'zona de conforto' no Brasileirão

SÃO PAULO - O Brasileirão pode "acabar" neste sábado para o Corinthians. Sem chances de defesa do título conquistado no ano passado, o time entra em campo diante da Portuguesa, a partir das 21 horas, no Canindé, com a missão de não desperdiçar a primeira chance de se garantir na "zona de conforto" estipulada pelo técnico Tite. Uma vitória confirma a meta de atingir os 45 pontos, evitando qualquer risco de rebaixamento, e dá a possibilidade, com dois meses de antecedência, de virar a chave e, finalmente, se dedicar com exclusividade ao Mundial de Clubes.

Já sem esconder que não dá para não pensar na competição de dezembro no Japão e numa possível decisão com o Chelsea, Tite espera não adiar mais a despedida do Brasileirão. "Teoricamente, 43 pontos já garante a permanência. A matemática é só mais um elemento, mas vamos buscar a vitória", disse o técnico, lembrando que o Corinthians já chegou aos 42 pontos.

Tite adiantou que já vai iniciar o descanso dos titulares na próxima rodada do Brasileirão, quarta-feira, diante do Cruzeiro, quando os laterais Alessandro e Fábio Santos terão folga. "Independentemente do resultado. Os outros trataremos com um cuidado. Mas sempre estaremos com time forte", prometeu o treinador.

Para dar folga aos outros jogadores na quarta-feira, só com a vitória neste sábado. Mas o problema é que a vida corintiana não tem sido nada fácil fora do Pacaembu neste Brasileirão. São apenas duas vitórias longe do estádio e a incrível marca negativa de 28% de aproveitamento. O último triunfo como visitante completou dois meses nesta sexta-feira - 2 a 1 no Coritiba, no primeiro turno.

"Não vai ser fácil, temos consciência disso. Mas se repetirmos o empenho apresentado diante do Flamengo, a chance de ganhar e conseguir o objetivo é grande", afirmou o volante Edenílson, destaque na vitória sobre o rival carioca na última quarta-feira e com a missão novamente de substituir o contundido Danilo. "Quanto mais rápido alcançarmos o conforto, melhor. Já não tem como tirar o Mundial da cabeça."

Uma das estratégias é explorar o desespero da Lusa. Ainda correndo risco de rebaixamento, a equipe do Canindé precisa de pontos e, consequentemente, deve se expor em campo. Por isso, Tite pede um Corinthians letal nos contra-ataques com Douglas, Edenílson, Emerson e Romarinho.

Ao alcançar os 45 pontos, Tite dará descanso aos titulares por até três rodadas do Brasileirão. E começará a pensar exclusivamente na disputa do Mundial. Os vídeos sobre o Chelsea até já estão prontos.