Corinthians joga para garantir a classificação

O Corinthians chegou ao jogo em que pode selar sua classificação antecipada às oitavas de final dando sinais de que, se ainda não encontrou seu melhor futebol, atingiu o nível de "maturidade" ideal para a disputa da Libertadores. Essa é a avaliação do técnico Mano Menezes para a partida contra o Racing, nesta quarta-feira, a partir das 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), em Montevidéu, no Uruguai.

Veja também:

Mano vê Corinthians 'maduro', mas cobra resultados

"A pressão é normal, mas não estamos encontrando nada diferente daquilo que havíamos imaginado. A equipe está madura e soube resolver as dificuldades. Estamos no caminho correto", avaliou Mano Menezes, que já consolidou a escalação corintiana no esquema tático 4-4-2. Dessa vez, ele não poderá contar com o goleiro Felipe e o lateral-direito Alessandro, ambos contundidos, mas os demais titulares estão confirmados contra o Racing.

A tendência é que Mano Menezes não mande seu time para cima do adversário desta quarta-feira. Ele quer controlar o jogo e sair de Montevidéu ao menos com um empate, que deixa a classificação bem encaminhada. "Não temos obrigação de conseguir a vaga contra o Racing", disse o treinador, lembrando que o Corinthians ainda receberá o Independiente de Medellín no Pacaembu, dia 22 de abril, pela última rodada do Grupo 1 da Libertadores.

RACING (URU) - Contreras; Bradesco, Hernández, Pallas e Tejera; Cazulo, Vega, Ostolaza e Mirabaje; Cauteruccio e Quiñones. Técnico: Juan Verzeri.

CORINTHIANS - Julio Cesar; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo; Dentinho e Ronaldo. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Héctor Baldassi (ARG).

Horário: 21h50.

TV: Globo.

Rádio: Eldorado/ESPN AM 700/FM 107,3.

Local: Estádio Parque Central, em Montevidéu (URU).

Atualizado às 10h08 para correção de informação.