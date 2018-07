Corinthians joga sob pressão em casa na luta para voltar ao G-4

Há três jogos sem vencer no Brasileirão, repetindo sua pior sequência no torneio, o Corinthians entra em campo às 19h30, diante do Atlético-MG, sob pressão. Após passar as últimas 12 rodadas no G-4, o time caiu para quinto com o triunfo do Grêmio, na quarta-feira, e só retorna ao grupo que vai à próxima Libertadores com uma vitória.

Após 0 a 0 diante do Criciúma, na rodada passada, o tom do elenco foi de comemoração justamente por ter fechado o turno no G-4. Mas agora a obrigação do rei dos empates (são nove em 19 rodadas) é de ganhar. Uma igualdade não é suficiente para ultrapassar Grêmio ou mesmo Internacional, ambos com um ponto a mais, mas com 10 vitórias diante de oito corintiana.

Ciente que precisa superar um forte adversário, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo seus selecionáveis Gil, Elias e Guerrero, que já desembarcaram no País e se colocarão à disposição – um exame do nível de desgaste físico seria o único empecilho para que os titulares não estivessem a campo.

Desta maneira, Guerrero é quem mais corre risco de ficar de fora por ter atuado os 90 minutos de um amistoso com o Peru. Os outros dois atuaram pouco tempo e não serão problemas.Será o primeiro jogo da trilogia Corinthians x Atlético-MG. Além do duelo pelo Brasileirão (o Galo também mira vaga na Libertadores e promete atacar), os time ainda se encontrarão nas quartas de final da Copa do Brasil, dias 1º e 15 de outubro.

Fé na torcida. Para chegar ao terceiro lugar do Nacional, o Corinthians aposta na força do torcedor que mais uma vez levará mais de 30 mil pessoas ao Itaquerão. Com apoio, espera manter a sina de ganhar dos “grandes”. Se o time tropeça diante dos nanicos, contra os times de cima a coisa tem sido diferente, principalmente como mandante.

O Corinthians já ganhou de Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Palmeiras e Santos (este fora de casa) e agora tentará desbancar o Atlético-MG.Em seu alçapão, depois de início desanimador com 0 x 1 para Figueirense e 1 a 1 com Botafogo, o Corinthians se acertou e agora vem se dando bem. São cinco vitórias e o ataque já anotou 18 gols no Itaquerão.

Mano aposta que a melhor defesa do Brasileirão novamente entrará em ação e o setor ofensivo definirá lá na frente. Vale tudo para a manutenção da paz.