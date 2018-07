Corinthians jogará com meias listradas em branco e vermelho

No próximo domingo, o Corinthians recebe o Cruzeiro, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com uma novidade: as tradicionais meias brancas darão lugar para acessórios listrados em branco e vermelho. A iniciativa faz parte de uma ação de marketing conjunta com a rede de fast-food Mc Donald's.

Nesta quinta-feira, crianças do Instituto Ronald McDonald, que sofrem de câncer, puderam visitar o treino do Corinthians no CT Joaquim Grava e tiveram contato com os jogadores. A ação de domingo visa divulgar o 'Mc Dia Feliz' de 29 de agosto, quando parte da renda da rede será destinada ao combate ao câncer infantil e juvenil.

Por meio do Twitter, clube e empresa interagiram para anunciar a novidade. "Temos novidades. O Corinthians topa! Vamos jogar com a meia do Ronald e pedir pra nação alvinegra ajudar a molecada!", publicou o Alvinegro por meio da rede social. O Corinthians receberá o Cruzeiro na Arena no próximo domingo, às 16h.