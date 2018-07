Corinthians jogará como 'mandante' contra o Audax em Osasco

O Corinthians não deverá se sentir como uma equipe visitante nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Audax, no estádio José Liberatti, em Osasco. Apesar de o mando da partida ser do adversário, coube ao Corinthians a responsabilidade de vender por meio do programa Fiel Torcedor ingressos para o jogo. O Audax reservou três dos quatro setores do estádio exclusivamente à torcida do Corinthians.

As diretorias dos dois clubes têm um relacionamento bastante estreito. O presidente do Audax é Vampeta, ex-jogador do Corinthians que até hoje mantém contatos no Parque São Jorge. No fim do ano passado, por exemplo, o Corinthians procurou o clube de Osasco para formar um time de futebol feminino e se adequar às regras do Profut (Programa de Responsabilidade Fiscal do Futebol). Da parceria nasceu o Corinthians/Audax, que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro.

Tite comemora o fato de ter mais torcedores corintianos do que do adversário no estádio nesta quinta-feira, mas pede paciência à Fiel. “Tenho sempre a preferência de ter o nosso torcedor perto, mas sei que isso pode gerar uma pressão maior em cima dos atletas. Nosso time ainda está em processo de formação”, disse.

O treinador vai repetir nesta quinta-feira a escalação que começou o jogo contra o XV de Piracicaba no domingo. Nenhum atleta que chegou ao clube este ano será titular. “Estamos dando entrosamento aos jogadores que já estão aqui”, justificou o treinador.

FICHA TÉCNICA

AUDAX - Felipe Alves; Francis, André Castro, Bruno Silva e Léo Bahia;Tchê Tchê, Camacho e R. Andrade; Mike, Ytalo e Bruno Paulo. Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Romero, Elias, Rodriguinho e Lucca; Danilo. Técnico: Tite

Juiz: Thiago Duarte Peixoto

Local: José Liberatti, em Osasco

Horário: 19h30

Na TV: Pay-per-view