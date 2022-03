Corinthians anuncia contratação do atacante Junior Moraes, que assina até dezembro de 2023

O Corinthians oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Junior Moraes, que assinou contrato até dezembro de 2023. Moraes atuava pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e é um dos vários jogadores liberados pelos clubes do país que foi invadido pela Rússia neste mês. Naturalizado ucraniano em 2019, ele foi apontado por outros atletas brasileiros como um dos responsáveis na ajuda para deixar o país com segurança.

"Estou muito feliz e preparado para vestir esta camisa. Espero ajudar a equipe do Corinthians ao máximo em busca dos resultados", disse o novo reforço da equipe paulista. Nesta quinta, o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque.

Para anunciar a contratação, o Corinthians usou suas redes sociais para brincar com o sobrenome do atacante e fez referência a Moraes Moreira com a famosa música e álbum "Acabou chorare", lançado em 1972 pelos Novos Baianos.

Eu sabia que ele tava ouvindo coisa boa! Moraes é gênio! pic.twitter.com/4uJH4dwI36 — Corinthians (@Corinthians) March 16, 2022

Moraes marcou 173 gols em 345 partidas e fez boa parte da sua carreira na Europa. Ele começou sua trajetória no Santos e teve passagens por Ponte Preta e Santo André, ambos por empréstimo, até se transferir para o Gloria, da Romênia, em 2010. De lá, foi para a Ucrânia no ano seguinte vestir a camisa do Metalurg Donetsk.

O atacante ainda jogou no CSKA Sofia, da Bulgária, até retornar ao Metalurg em 2012 e ficar mais três anos no clube. Com o bom desempenho, foi para o Dínamo Kiev. Em 2017, acabou emprestado ao Tianjin Quanjian, da China, e quando retornou à Ucrânia se transferiu para o Shakhtar Donetsk, para atuar com outros brasileiros.

O Corinthians analisava o mercado em busca de boas opções para reforçar o elenco. A procura por um centroavante demorou, mas resultou na chegada de Junior Moraes. A equipe do técnico Vitor Pereira vem de uma goleada por 5 a 0 sobre a Ponte Preta e tem o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, pela primeira fase do Campeonato Paulista.