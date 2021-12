Corinthians visita Juventude para encerrar ano em alta e com time-base montado para 2022

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Juventude, em Caxias do Sul, para encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro, com a vaga na fase de grupos da Libertadores já garantida. A campanha do time na competição pode ser definida entre antes e depois das chegadas de reforços como Renato Augusto, Willian, Giuliano e Róger Guedes. A equipe venceu apenas duas das nove primeiras rodadas e as contratações de peso melhoraram o rendimento do time, que passou ocupar a parte de cima da tabela.

Só que a expectativa por atuações mais convincentes resultaram na constante pressão sobre o técnico Sylvinho. A fragilidade atuando fora de casa também foi motivo de preocupação. Caso vença o Juventude nesta quinta, a equipe encerra uma sequência de oito partidas sem vitória como visitante. Atualmente quarto colocado, essa é a melhor campanha do Corinthians no Brasileirão desde o título de 2017. De lá para cá, o time foi 13º em 2018, 8º em 2019 e 12º em 2020.

O goleiro Cássio enalteceu o trabalho de Sylvinho à frente do Corinthians e disse que a cobrança no ano que vem será por títulos. "Antes de começar o Brasileiro, ninguém ou poucas pessoas falavam que iríamos brigar na parte de cima da tabela. Chegaram reforços, sim, é verdade, mas não podemos tirar os méritos do Sylvinho. Temos que valorizar a diretoria, o empenho, por acreditar no trabalho, o Sylvinho pelo trabalho dele. Creio que as contratações que chegaram e o amadurecimento do time mudam o estilo, ano que vem a cobrança vai ser para buscar títulos e estar entre os primeiros lugares do Brasileiro".

O time-base do Corinthians para o ano que vem está montado e a diretoria já está atrás de reforços, como o volante Paulinho. Um camisa 9 também é uma posição que o clube avalia no mercado. "Não é momento de fazer projeção, avaliação de elenco... Já que não terminamos o campeonato. Há possibilidades de buscar o G-4 e queremos", disse o treinador corintiano, após o empate na última rodada, diante do Grêmio.

Para a partida, Sylvinho pode poupar alguns jogadores devido ao desgaste físico. O técnico terá à sua disposição o lateral Fagner e o volante Gabriel, que cumpriram suspensão na última rodada. Róger Guedes, artilheiro do time no Brasileirão com sete gols, é desfalque confirmado, já que recebeu o terceiro cartão amarelo.

O Juventude vive situação delicada na luta contra a queda para a Série B. É o primeiro time da zona do rebaixamento, com 43 pontos, mesma pontuação do Bahia, primeira equipe fora, que enfrenta o Fortaleza fora de casa. Os gaúchos precisam pontuar e secar a equipe de Salvador.

Caso os dois vençam, a torcida é por uma derrota do Cuiabá, que tem 46 pontos, e visita o Santos na Vila Belmiro. A equipe alviverde terá três desfalques para a partida: os laterais Michel Macedo e William Matheus, além do atacante Rafael Bilu. Já Ricardo Bueno, com dores musculares, é dúvida.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CORINTHIANS

JUVENTUDE - Douglas; Paulo Henrique, Rafael Forster, Vitor Mendes e Guilherme Santos; Jádson, Dawhan, Chico e Guilherme Castilho; Sorriso e Ricardo Bueno (Roberson). Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Gabriel Pereira (Du Queiroz), Renato Augusto e Willian; Jô. Técnico: Sylvinho.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Alfredo Jaconi.

TV - Premiere.