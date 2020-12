Corinthians lança camisa com desenho inspirado nas calçadas de São Paulo

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira imagens da nova camisa do time. A peça é nas cores preta e branca e traz desenhos que imitam as calçadas da cidade de São Paulo. Algumas das principais ruas da capital paulista têm como detalhe no chão um mosaico que tenta copiar o desenho do mapa do Estado, inspiração que é reproduzida no novo uniforme do clube.

A camisa é o quarto modelo do time para esta temporada. Além das tradicionais peças branca e alvinegra utilizadas rotineiramente, o Corinthians tem como terceiro uniforme para 2020 um modelo nas cores preta e azul. Essa combinação é uma homenagem ao Corinthians-Casuals, da Inglaterra, clube que inspirou a fundação da equipe do Parque São Jorge.

Em anúncio nas redes sociais, o Corinthians revelou que a camisa é uma forma de identificar o clube com a cidade de São Paulo. "Só sendo louco para amar São Paulo. E pra ser louco, só sendo Corinthians. Fiel, chegou a nova camisa do Timão, uma homenagem à nossa cidade", descreveu a equipe nas redes sociais. A principal foto de lançamento do uniforme mostra ainda um local da capital em que há a tradicional calçada com o mosaico inspirado no mapa do Estado.

A peça logo será colocada à venda nas lojas oficiais do clube. O valor não foi revelado. O Corinthians também não determinou se o time vai utilizar o novo uniforme em alguma partida oficial desta temporada.