Corinthians lança cemitério para torcedores

O Corinthians anunciou nesta terça-feira que irá inaugurar um cemitério para torcedores do clube. O projeto foi batizado de "Corinthians para Sempre" e será lançado oficialmente nesta quinta-feira no Memorial do clube, no Parque São Jorge. O cemitério ficará no interior de São Paulo, em Itaquaquecetuba, que fica a cerca de 40 quilômetros da Capital. O cemitério para corintianos foi idealizado em parceria com o grupo Memorial

No ano passado, o clube, também em parceria com o grupo Memorial, lançou um serviço funerário para torcedores do clube (foto). O serviço se chama "Para quem é torcedor até o fim", para quem está disposto a ser enterrado com as cores do clube. O serviço contava até com uma coroa de flores, sem folhas verdes - todas são branco e preta.