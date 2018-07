Corinthians lança chip de celular para a Fiel

O Corinthians anunciou oficialmente nesta terça-feira o lançamento do 'Chip do Timão', que o torcedor poderá adquirir para receber alertas de gol, estatísticas, histórias de clássicos, relação de jogadores que vão entrar em campo e outros serviços.

O dispositivo não estará à venda antes da Copa do Mundo, mas mais de mil chips serão distribuídos para os torcedores a cada gol marcado pelo time alvinegro no Campeonato Brasileiro. Além disso, os mil primeiros corintianos que se cadastrarem no site www.chipdotimao.com.br terão assinatura grátis até o início do Mundial da África do Sul.

"É uma importante inovação do Corinthians junto ao seu torcedor, que terá um produto inédito entre os clubes do País e a chance de estar ainda mais próximo do seu time do coração, ampliando a emoção que é acompanhar o jogo e viver o futebol", disse o presidente Andres Sanches.

De acordo com o diretor de marketing do clube, Luís Paulo Rosenberg, o novo serviço não terá um grande retorno financeiro, mas é importante pelo pioneirismo. "Estamos criando um canal de comunicação direta com os corintianos de todo o País".

O pacote mais completo custará R$ 3 por semana, mais impostos. O mais barato terá o valor de R$ 0,10 por mensagem recebida.