Corinthians lança copo comemorativo pelo 500 jogos de Cássio com a camisa alvinegra

Depois da camisa, vem o copo comemorativo. O Corinthians lançou o novo produto nesta quinta-feira para lembrar os 500 jogos do goleiro Cássio com a camisa alvinegra.

O copo, de um dos lados, tem o escudo da equipe, com a assinatura do goleiro de 33 anos e a marca de 500 jogos. Do outro lado, uma foto do rosto de Cássio.

O produto será comercializado na loja do clube na Neo Química Arena, pelo valor de R$ 20. Novamente, a produção será limitada e estarão disponíveis, a princípio, mil unidades.

Assim que a camisa comemorativa foi lançada no início da semana, suas 500 primeiras unidades foram rapidamente esgotadas. A expectativa novamente é de que haja muita procura.

Cássio acumula diversos títulos pelo Corinthians, entre eles estão os mais importantes da história da equipe: Libertadores e Mundial de Clubes de 2012.

O goleiro completou a marca expressiva de 500 jogos no dia 28 de janeiro, na derrota para o Bahia, por 2 a 1, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, agora pela 35.ª rodada.