Corinthians lança livros contando histórias vitoriosas do clube

SÃO PAULO - Mesmo com todo o elenco de férias, e sem nenhuma partida marcada, o Corinthians tem uma noite especial nesta segunda-feira. O clube lança dois livros que relembram parte da gloriosa história do clube paulista. O primeiro, "1990", de autoria de Ricardo Taves, Diego Salgado e Renato Nalesso, traz sobre a visão do ex-jogador Neto a campanha vitoriosa do primeiro Brasileirão da equipe.

Já o segundo, "Obrigado, Tite", do fotógrafo Daniel Augusto Jr, leva para o torcedor imagens da passagem vitoriosa do treinador campeão da Libertadores e do Mundial de clubes.Ambas as obras serão lançadas pela BB Editora. Haverá um coquetel para comemorar o lançamento no Memorial do Corinthians, na Rua São Jorge, 777, em São Paulo.

Serviço:

Lançamento – “Obrigado, Tite!” e “1990”

Quando: 16 de dezembro, a partir das 19h

Onde: Memorial do SCCP – Rua São Jorge, 777 – Tatuapé

BB Editora, 2013

“Obrigado, Tite” – Daniel Augusto Jr. – prefácio de Marília Ruiz – R$ 49,90

“1990” – Ricardo Taves, Diego Salgado e Renato Nalesso - prefácio de Ronaldo Giovaneli – R$ 54,90