Corinthians lança manifesto contra homofobia no futebol

O caso de racismo envolvendo o goleiro Aranha, do Santos, reforçou a discussão sobre a igualdade no esporte. Nesta sexta-feira, o Corinthians entrou neste debate ao divulgar manifesto contra a homofobia no futebol, especificamente pedindo o fim dos gritos de "bicha" nos estádios, que se tornaram moda entre os torcedores da equipe a cada tiro de meta batido pelo goleiro adversário em jogos com mando corintiano.

"Aqui não há, e não pode haver, homofobia. Pelo fim do grito de ''bicha'' no tiro de meta do goleiro adversário. Porque a homofobia, além de ir contra o princípio de igualdade que está no DNA corintiano, ainda pode prejudicar o Coronthians. Aqui é Corinthians!", dizia nota divulgada no site do clube.