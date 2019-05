Corinthians lança nesta sexta-feira camisa em homenagem aos Gaviões da Fiel

O Corinthians lançará nesta sexta-feira sua camisa de número 2 que homenageia a organizada Gaviões da Fiel, que completa 50 anos. O evento acontecerá a partir das 18h na sede da torcida.

O lançamento será aberto ao público e a camisa custará R$ 199,99. A pré-venda começará já pela manhã. Na quadra dos Gaviões da Fiel serão colocadas à venda mil peças. A sede fica na rua Cristina Tomás, 183, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

Há duas semanas, o Corinthians contou com a presença de Ronaldo Fenômeno para lançar, na arena em Itaquera, a camisa número 1 do novo uniforme. O modelo é inspirado no de 2009, ano em que o ex-jogador atuou pelo time alvinegro. A camisa é branca com nove listras pretas e tem a assinatura de Ronaldo dentro do número.

O evento marcou também a inauguração de uma quadra poliesportiva, batizada de Arena Ronaldo. A quadra de dimensões oficiais fica ao lado do estádio e está aberta 24h com o objetivo de movimentar os arredores do estádio.

A apresentação da camisa 1 contou também com a presença do volante Junior Urso, da atacante Adriana, e do presidente Andrés Sanchez. A de número 2 ainda não teve a confirmação de jogadores nem de dirigentes do clube.