Corinthians lança novo uniforme para jogar o Brasileirão

O Corinthians apresentou na noite desta quinta-feira seu novo uniforme número 1 para a disputa da temporada 2016. A camisa principal continua predominantemente branca, mas ganha uma novidade: a cor foi ligeiramente 'envelhecida'. Ela está mais 'limpa' que a do ano passado e continua com 'gola em V', com o nome 'Timão' grafado na parte de trás. O calção será preto e as meias brancas, mantendo a tonalidade da camisa.

“Cheguei há poucos meses no clube e já sinto o peso de vestir esse uniforme. Mas, acima de tudo, é um orgulho e uma honra poder bater no peito e dizer: Aqui é Corinthians!“, afirma o meia Giovanni Augusto, um dos escolhidos pelo clube para a apresentar o novo uniforme ao lado do atacante André e do volante Maycon.

Atual campeão, o Corinthians vai estrear o novo uniforme na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, neste domingo, em Itaquera. Os uniformes número 2 e 3 serão lançados no decorrer do Brasileirão.