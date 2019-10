Corinthians lança time de Free Fire em parceria com Immortals; veja os jogadores

O Corinthians anunciou nesta terça-feira uma parceria com a Immortals Gaming Club (IGC) para ter um time de Free Fire. O acordo prevê múltiplas divisões de eSports, abrangendo competições de PC, mobile e console.

Para representar a equipe no Free Fire, o Corinthians anunciou os jogadores Bruno “Nobru” Goes, Samuel “LevelUp” Lima, Douglas “Pires” Silva, Carlos “FIXA” César e Genildo “Japa” Silva, além do treinador Luciano “CHEFEXL” Fausto e nas redes sociais, Lucio "Cerol" dos Santos e Ernani "Weedzao" Perim, que juntos somam mais de cinco milhões de fãs em suas redes sociais.

A equipe está atualmente disputando o grupo B da Free Fire Pro League, que tem finais no Rio de Janeiro ainda este ano e que teve como pico de audiência 850.000 espectadores simultâneos na temporada anterior.

“Estamos muito felizes com a parceria junto a IGC, uma das mais respeitadas instituições de esports do mundo e temos certeza que ampliamos nossa caminhada neste cenário com o parceiro do tamanho que o Corinthians merece”, disse Alex Watanabe, gerente de Marketing do Corinthians.