Corinthians lança uniforme que homenageia invasões históricas de sua torcida

O Corinthians lançou o novo modelo de sua terceira camisa na manhã desta sexta-feira. A divulgação oficial foi feita no site da Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube. Pedrinho, Fagner, Junior Urso, Adriana, Cacau e Gabi Nunes foram os atletas escolhidos para estrelar a campanha do novo uniforme.

A terceira camisa foi idealizada como forma de homenagear a torcida e as "invasões" que ela protagonizou ao longo da história do clube. Três ocasiões específicas serviram como inspiração: a invasão no Maracanã, diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro de 1976; e as duas conquistas do Mundial de Clubes da Fifa, no Rio de Janeiro, em 2000, e no Japão, em 2012.

O modelo, predominantemente preto, traz imagens da torcida nas arquibancadas nessas três invasões. Uma das inovações é a presença de um símbolo dentro dos números estampados nas costas. Ele só pode ser visto com uma luz negra.

A nova camisa estreia neste sábado diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. A venda para o público começa neste sábado. O restante da linha, como jaquetas e bonés, estará disponível a partir de terça-feira.