Corinthians lapida Malcom para voltar a aproveitar talentos

O Corinthians usa a reta final do Campeonato Brasileiro para transformar um jovem talento em realidade. Malcom, 17 anos, será titular pelo quarto jogo consecutivo, hoje, às 16 horas, contra o Atlético Paranaense. Nos últimos anos, o clube colecionou insucessos na tentativa de revelar jogadores. Nem a boa fase e o título mundial ajudaram o processo de transição de atletas da base para o elenco profissional.

Não houve, no entanto, falta de matéria-prima. A última convocação da seleção brasileira feita pelo técnico do Dunga trouxe dois jogadores que não foram aproveitados pelo Corinthians. O lateral-esquerdo Dodô, 22 anos, e o zagueiro Marquinhos, 20 anos. A passagem relâmpago de Marquinhos pelo time de profissional (13 jogos como titular) gerou uma crise.

Sem espaço, o jovem zagueiro foi vendido a Roma em 2013 por cerca de R$ 8 milhões. E menos de um ano depois ele seria negociado com o PSG por R$ 100 milhões. Na época, perder um jogador promissor como Marquinhos gerou críticas até mesmo ao ex-técnico Tite.

Malcom subiu aos profissionais após a Copa São Paulo deste ano ao lado de outros quatro jogadores considerados os mais promissores das categorias de base - um deles, o meia Zé Paulo, já foi emprestado. Aos poucos, Malcom foi adquirindo experiência, treinando com os titulares, e sendo “rebaixado” nos fins de semana para jogar as categorias de base. Dessa forma, não perderia ritmo de jogo.

Dois fatores explicam o porquê Malcom é hoje titular do time de Mano Menezes. Três “medalhões” foram negociados ao longo do ano: Alexandre Pato, Emerson Sheik e Romarinho. Além disso, as duas contratações para o setor ainda não vingaram: Luciano e Romero. Malcom aproveitou a brecha. Assim como o time, ele oscilou boas partidas com atuações apagadas. Mano pede calma. “Você tem de ter paciência quando lança um garoto. Ele vai oscilar. O torcedor gosta e cobra jogadores da base no time, mas quando (o jogador) não rende a cobrança é grande.”

Canhoto, Malcom fez um gol em dez jogos pelo time profissional. Foi contra a Chapecoense num lance que mostrou habilidade. Gingou na frente do zagueiro e chutou rasteiro. “Sempre procurei fazer igual ao Robinho, ao Neymar, ir para cima dos laterais e dos zagueiros”, disse, mostrando personalidade.

Basta ver os jogos do Corinthians para perceber que ele não se esconde dentro de campo. Pede a bola e chama a responsabilidade. Ficou claro no clássico contra o São Paulo: foi sua melhor atuação. “O Malcom é um atacante, mas também tem características de armação”, afirmou Mano. Talvez por isso ele viu Guerrero como um parceiro ideal.

DUPLA DE ATAQUE

Os dois serão titulares hoje contra o Atlético Paranaense. O Corinthians precisa vencer para não se afastar ainda mais do G-4 - começou a rodada em 6.º lugar, com 40 pontos.

A grande mudança no time estará no meio de campo. Ralf, suspenso, é desfalque. Bruno Henrique vai substituí-lo e formará o setor com Elias, Petros e Renato Augusto. Em tese, será um meio de campo mais leve. É o primeiro jogo de Petros depois da suspensão imposta pelo STJD no caso do empurrão ao juiz Raphael Claus.

Mano está otimista com o retorno do atleta. “É lógico que ele fez falta nesse período. Os números (sem ele) estão aí para confirmar isso.” Em 12 jogos que fez com Petros em campo, o Corinthians não perdeu.

No Atlético Paranaense, a novidade é o atacante Douglas Coutinho, que volta ao time depois de cumprir suspensão. Natanael também deve retornar, segundo o técnico Claudinei Oliveira, que não revelou a escalação. O Furacão vem de derrota para a Chapecoense e está na parte intermediária da tabela.

FICHA TÉCNICA

Atlético Paranaense: Weverton; Sueliton, Cleberson, Gustavo e Natanael; Deivid, Hernani, Sidcley e Marcos Guilherme; Douglas Coutinho e Marcelo. Técnico: Claudinei Oliveira

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Bruno Henrique, Elias, Petros e Renato Augusto; Malcom e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Horário: 16 horas

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Transmissão: Globo e Band