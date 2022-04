Corinthians larga mal diante da Portuguesa-RJ, mas Jô deixa tudo igual pela Copa do Brasil

O Corinthians precisa entender de uma vez por todas que a concentração em um jogo de futebol começa exatamente quando o árbitro autoriza o pontapé inicial, e não quando os jogadores do clube quiserem. Ontem, em Londrina, no interior do Paraná, o time enfrentou a Portuguesa-RJ na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E mais uma vez na temporada, o Alvinegro tomou um gol no primeiro lance de jogo, antes mesmo dos dois minutos.

Menos mal que, apesar de ter feito uma partida bem abaixo da crítica, a equipe ao menos conseguiu o empate, no final do primeiro tempo, com Jô. Agora, novo empate no jogo da volta, marcado para 11 de maio em São Paulo, leva a decisão para os pênaltis – quem vencer estará nas oitavas de final.

Apenas nos últimos jogos, o Corinthians de Vítor Pereira sofreu gols relâmpagos contra o São Paulo, na semifinal do Paulistão, e duas vezes (uma em cada tempo) contra o Always Ready, da Bolívia, pela Libertadores.

O português Vítor Pereira havia afirmado na véspera da partida que a sua equipe tinha a obrigação de vencer a partida. Mas o treinador, mesmo “obrigando” sua equipe a vencer, mandou a campo um time reserva, com Xavier e Roni, dois volantes marcadores, e apenas com um meia mais criativo, Giuliano.

Pois quis o destino que, com pouco mais de um minuto de partida, Giuliano tocou no pé de Xavier, que foi desarmado por Cafu, meio-campista da Portuguesa carioca que dominou, avançou e da entrada da área bateu firme no canto direito da meta corintiana, sem chances para o goleiro Ivan.

No lance, os jogadores do Corinthians ficaram pedindo a marcação de uma falta, mas nesta fase do torneio, não há o Árbitro de Vídeo (VAR) e a jogada prosseguiu normalmente.

Depois de levar o gol, o Corinthians, claramente mais time que a esforçada equipe da Portuguesa-RJ, apostou no jogo aéreo – e durante boa parte dos primeiros 45 minutos, essa foi a única jogada trabalhada do time de Vítor Pereira.

Antes de empatar, aos 44 do primeiro tempo, o Corinthians ainda passou por mais um grande susto. Aos 28, o meia Claudinho recebeu na entrada da área, ajeitou a bola e bateu forte, mas a bola saiu um pouco alta, assustando o goleiro Ivan.

Depois de muito insistir pelo alto, o Alvinegro encontrou o gol de empate em jogada pelo chão. Gustavo Mosquito, que vinha muito mal no jogo, avançou pela direita, foi à linha de fundo e cruzou para a área – Adson deixou a bola passar e Jô, com calma, dominou e tocou no canto direito baixo do goleiro George – 1 a 1.

Para a segunda etapa, o técnico português fez duas alterações, já pensando nas partidas contra o Palmeiras, sábado na Arena Barueri pelo Brasileirão, e contra o Boca Juniors, na terça-feira da semana que vem, na Neo Química Arena – saíram o lateral-direito Fagner e o atacante Jô para as entradas de Rafael Ramos e Giovane.

Até os 15 do segundo tempo, o Corinthians não conseguiu encontrar nenhuma chance para virar o placar. Vítor Pereira mexeu mais algumas vezes na equipe e mandou a campo Gustavo Mantuan e Du Queiróz, aumentando a velocidade da equipe na transição para o ataque.

A Portuguesa do Rio de Janeiro parecia mais bem distribuída em campo, com jogadores em posições bem definidas em um tradicional 4-4-2. Depois de algumas mudanças, o time recuperou o fôlego e chegou com perigo aos 14, com Jhonnatan, e aos 21, com Rafael Pernão.

Em sua última tentativa de mexer no jogo, Pereira mandou a campo Wesley no lugar de Gustavo Mosquito, apesar de a torcida corintiana ter pedido a entrada de Luan, que ainda não jogou um minuto sequer com o treinador português.

Em seu primeiro lance no jogo, Wesley aproveitou a saída errada do goleiro George após cruzamento e com o gol livre, cabeceou por cima do gol. Depois, até o fim da partida, os jogadores da equipe tentaram chegar ao gol da vitória, mas completamente desorganizados, sequer levaram perigo ao gol da Portuguesa-RJ.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA-RJ 1 x 1 CORINTHIANS

PORTUGUESA-RJ: George (P. Henrique); Joazi, Itambé, Leandro Amaro e J. Recife; Sidney, Jhonnatan, Claudinho (Andrezinho) e Cafu (Patrick); Kayron (Douglas Eskilo) e R. Pernão. Técnico: Toninho Andrade.

CORINTHIANS: Ivan; Fagner (Rafael Ramos), Gil, Robert Renan e Bruno Melo; Xavier, Roni e Giuliano (Du Queiroz); Gustavo Mosquito (Wesley), Jô (Giovane) e Adson (Mantuan). Técnico: Vítor Pereira.

GOLS: Claudinho, aos 2, e Jô, aos 45 minutos do primeiro tempo.

JUIZ: Paulo Roberto Alves Jr.

CARTÕES AMARELOS: Leandro Amaro, Sidney, Kayron e Xavier.

PÚBLICO: 17.195 pagantes.

RENDA: Não divulgada.

LOCAL: Estádio do Café, em Londrina (PR).