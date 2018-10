Corinthians sofre a pior derrota na história de sua Arena 

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 3 a 0 nesta sexta-feira e sofreu sua pior derrota na história da Arena Corinthians. O time alvinegro jamais sofreu um revés por uma diferença maior que dois gols em sua casa, inaugurada há pouco mais de quatro anos.

A equipe corintiana já havia levado três gols em casa em outras três oportunidades, mas curiosamente havia vencido os jogos. Isso aconteceu na vitória por 5 a 3 sobre o Penapolense, pelo Campeonato Paulista de 2015, e também quando superou o Sport por 4 a 3, no mesmo ano.

Na noite desta sexta-feira, o time alvinegro não ofereceu grande resistência ao Flamengo, que venceu com dois gols de Paquetá e um de Renê. Para piorar a situação do clube paulista, o time de Jair Ventura tem pela frente dois jogos de extrema importância.

Na quarta-feira, enfrentará o Cruzeiro, fora de casa, pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. E no sábado, encara o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Corinthians se mantém com 35 e se distancia ainda mais dos líderes, enquanto o Flamengo soma 52 e fica apenas um ponto atrás do líder Palmeiras, que joga neste sábado contra o São Paulo.