Corinthians leva gol no fim e perde do Luverdense

SÃO PAULO - Campeão mundial, dono de grande elenco, um dos favoritos do Brasileirão. Tudo indicava o amplo favoritismo do Corinthians contra o modesto Luverdense, em um típico duelo entre David e Golias, na noite desta quarta-feira. Mas nada disso fez a diferença na estreia da equipe paulista, que foi derrotada por 1 a 0 pelo rival da Série C, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Misael foi o responsável pelo o gol que levantou o público presente no acanhado Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O gol coroou a postura ousada do time da casa que não se intimidou diante do favorito e buscou a maior vitória de sua história, diante dos gritos de "olé" da torcida.

O Luverdense conquistou o importante triunfo quando o Corinthians contava com apenas nove jogadores em campo. Romarinho e Emerson foram expulsos no segundo tempo e são desfalques certos para o jogo da volta, na próxima quarta, no Pacaembu.

Apesar do inesperado tropeço, e da vantagem do Luverdense em jogar pelo empate, o Corinthians segue como favorito para avançar às quartas de final. O vencedor deste confronto enfrentará o vitorioso da duelo entre Grêmio e Santos - nesta quarta, o time da Vila Belmiro venceu o jogo de ida por 1 a 0.

O Corinthians entrou direto nas oitavas de final da Copa do Brasil porque disputou a Copa Libertadores. Já o Luverdense chegou à atual fase após eliminou o Bahia e o Fortaleza nas fases anteriores da competição nacional.

O JOGO

Apático em campo, o Corinthians não aproveitou a superioridade do seu elenco ao fazer uma exibição apática fora de casa. O time pouco armava e atacava menos ainda. O Luverdense, por sua vez, tinha pouco a perder e se arriscava mais no ataque. No entanto, não levava perigo efetivo ao gol de Cássio. Assim, o duelo era equilibrado, apesar da maior presença ofensiva dos anfitriões. Foram 4 finalizações do Luverdense, contra apenas duas do Corinthians no primeiro tempo.

A primeira finalização corintiana surgiu aos 25, quando Ralf levantou na área e Guerreiro cabeceou com perigo, por cima do travessão. Seis minutos depois, Guerrero lançou Romarinho, que bateu fraco, mas venceu o goleiro Gabriel Leite. Só não marcou porque a defesa fez o desvio quando a bola ia em direção às redes.

SEGUNDO TEMPO

A partida seguiu morna no segundo tempo. O ritmo lento só era quebrado pelas tentativas do Luverdense no ataque. Logo no primeiro tempo, Washington recebeu na marca do pênalti e bateu prensado. A bola passou rente ao travessão de Cássio. Nem a entrada de Emerson e Edenílson mudou a postura do Corinthians em campo. Aos 24, o atacante fez sua melhor participação ao finalizar com perigo de dentro da área. Gabriel Leite fez grande defesa para evitar o gol.

Mas Emerson teve pouco tempo para fazer a diferença na equipe. Aos 32, ele se desentendeu com o zagueiro Zé Roberto e foi expulso de campo, junto do defensor do Luverdense. O Corinthians, então, ficou com dois a menos na partida porque Romarinho já havia recebido o vermelho após levar o segundo amarelo.

Em desvantagem numérica, o Corinthians jogava cada vez mais recuado, à espera do apito final. Até que, num lance polêmico, Misael recebeu lançamento em profundidade e ao dominar a bola, ajeitou-a com a mão. Na sequência do lance, bateu firme para as redes e fez o gol que garantiu a vitória surpreendente do Luverdense, aos 44 minutos do segundo tempo.

Antes do jogo da volta na Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Vasco, domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 1 x 0 CORINTHIANS

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Zé Roberto, Braga e Edinho; Júlio Terceiro (Carlão), Washington, Gilson e Rafael Tavares (Jerson); Misael e Tozin (Tatu). Técnico: Júnior Rocha.

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Gil, Felipe e Igor (Edenílson); Ralf, Ibson e Danilo; Romarinho, Guerrero e Alexandre Pato (Emerson). Técnico: Tite.

GOL - Misael, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pato, Braga, Carlão.

CARTÕES VERMELHOS - Romarinho, Zé Roberto, Emerson.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT).